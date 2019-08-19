Eskişehirspor - Keçiörengücü maç sonucu: 1-1
Eksi 6 puanla lige başlayan Eskişehirspor, evinde Keçiörengücü ile 1-1 kaldı. 55’te Sertaç’la öne geçen konuk ekibin golüne Kırmızı-Siyahlılar, 84. dakikada Emre Güral’la karşılık vererek, 1 puanı kurtardı.
Haftanın kapanış mücadelesinde Eskişehirspor, sahasında ligin yeni ekibi Keçiörengücü ile 1-1 kaldı.
26. dakikada Jesse’nin yerden ortasında topla buluşan Talha Erdoğan’ın zayıf şutu, Keçiörengücü kalecisi Metin Uçar’ı geçemedi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 51. dakikada Talha Erdoğan’ın yerden ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan İbrahim Halil Öner’in şutu direkten döndü.
55. dakikada sol kanatta topla buluşan Sertaç Çam, ceza sahasının içine girerek çektiği şut ile meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 0-1. 84. dakikada Eskişehirspor’un kazandığı serbest vuruşu kullanan Emre Güral, kalecinin de hatasıyla topu ağlarla buluşturarak beraberlik golünü attı. 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, puanlar paylaşıldı.
STAT: Eskişehir Yeni
HAKEMLER: Mert Güzenge (xxx), Erkan Akbulut (xxx), Oğuz Kaan Çalışır (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xx), Sezgin, (xx), Mevlüt (xx), Mete Kaan (xx) (Dk.59 Milinkoviç xx), Sekidika (xxx), Issah (xx), Talha (xx) (Dk.59 Emre Güral xx), Mehmet (xx), Cemali (xx), Mehmet Feyzi (xx), İbrahim Halil (xx) (Dk.76 Ferhat x)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx), Erdi (xx) (Dk.33 Cihan xx), Hüsamettin (xx), Abdülkadir (xx) (Dk.69 Kone xx), Samet (xx), Cem (xx), Burak (xx) (Dk.86 Ishak x), Süleyman (xx), Uğur (xx), Sertaç (xxx), Abdülkadir Kuzey (xx)
GOLLER: Dk.54 Sertaç (Keçiörengücü) - Dk.84 Emre Güral (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Mevlüt, Cemali, Emre (Eskişehirspor) - Cem, Süleyman (Keçiörengücü)