Eskişehirspor - Karşıyaka maç sonucu: 0-1

Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Ramazan Haymana xx, Selçuk Gökgöz xx
Eskişehirspor: Efehan Kaptan x, Arda Okumuş x, Cihangir Çağlıyan x, Hasan Uyğur x (Metehan Toprak dk. 46 x), Yunus Emre Alagöz x (Bedirhan Akçay dk. 80 x), Berkay Tanır x, Tolga Yakut x (Ömer Söyler dk. 58 xx), Onur Arı x, Eren Altıntaş x, Eray Ertorun x, Utku Kızılkaya x (Kaan Gaman dk. 46 x)
Karşıyaka: Yusuf Balcıoğlu x, Cenk Özbey x, Metin Peker x, Ertuğrul Sancaktutan xx, Onur Kolay x, Caner Cengiz x, Fatih Ergen x, Özgür Güler x, (Kerem Pala dk. 62 x (Polat Abay dk. 82 x), Namık Çelik, Fatih Taşdelen x (Recep Türköz dk. 77 x), Okan Baydemir x (Emre Gemici dk. 62 x)
Goller: Fatih Taşdelen (dk. 65) (Karşıyaka)
Sarı Kartlar: Hasan Altınoluk (Eskişehirspor), Caner Cengiz, Emre Gemici (Karşıyaka)