Siyah-kırmızılı takım, 2019-2020 sezonu öncesinde ilk kampını gerçekleştirmek üzere 4 Temmuz Perşembe günü Varşova’ya uçacak. Burada 10 gün kalacak Es-Es, hazırlıklarını tamamladıktan sonra 14 Temmuz tarihinde ülkeye dönecek.

Yurt dışından dönen takım 2 gün izin yaptıktan sonra ikinci kampı yapmak üzere 17 Temmuz’da Afyonkarahisar’a gidecek. 29 Temmuz’da Afyon’da kamp sürecini tamamlayıp Eskişehir’e dönecek olan siyah-kırmızılı ekip, Yeni Eskişehir Stadı’nda Serie A takımlarından Genoa ile hazırlık maçı yapmayı da planlıyor.

İHA