Eskişehirspor - İstanbulspor maç sonucu: 1-0

Spor Toto 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Eskişehirspor kendi sahasında İstanbulspor'u 1-0 yendi ve Karabükspor'un ardından bu sezon 2. galibiyetini aldı.

İstanbulspor maçı için tribünlerde bulunan Eskişehirspor taraftarları, maçın başlama vuruşunun ardından hep birlikte Andımız'ı okudu.

6'ncı dakikada gelişen İstanbulspor atağında İbrahim Yılmaz'ın sert şutu auta gitti.

13'üncü dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım'ın şutunda top üstten auta çıktı.

68'inci dakikada Cemali'nin soldan ortasında Furgan Polat topu ağlara gönderdi: 1-0.

90'ıncı dakikada sağ çaprazdan ceza alanıına giren Ali Dere'nin şutunda kaleci Ekrem son anda topu tornere çeldi.

Maç Eskişehirspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Sezgin Çınar,(xx), Çetin Öncel (xx)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xxx) - Mehmet Feyzi Yıldırım (xxx), Semih Güler (xxx), Cemali (xxx), Mevlüt (xxx), Tolga (xx)(Dk.81 Kaan Gül), Talha (xx)(Dk.72 Alperen xx), Furgan Polat (xxx), Mehmet Özcan (xxx), Fıratcan (xxx), İbrahim Halil Öner (xxx)(Dk.90 Metehan)

İSTANBULSPOR: Muhammed (xx) - Wellington Nascimento (xx), Ali Dere (xx), Muhsin (xx), İbrahim Yılmaz (xx)(Dk.79 Barış Örücü x), Onur (xx), Aldin Cajic (xx)(Dk.72 Murat Duruer xx), Arif (xx), Akaminko (xx), Tuncer (xx), Clesio (xx)(Dk.60 Halil Çolak xx)

GOL: Dk.68 Furgan Polat (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Ekrem, Talha (Eskişehirspor) - Akaminko, Muhsin Yıldırım, Aldin Cajic, Onur (İstanbulspor)