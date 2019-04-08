Eskişehirspor icra dosyaları ile karşı karşıya

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor, geçmiş dönemlerdeki borçlarından dolayı icra dosyaları ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Eskişehirspor, zirve yarışını sürdüren Osmanlıspor’u deplasmanda 4-2 mağlup etti. Eskişehirspor, rakiplerinin de yenildiği haftada üç puan ile rahat bir nefes alırken ligde kalma yolunda da önemli bir adım attı. Galibiyetle birlikte kulüpte moraller yükselirken, diğer taraftan da icra dosyaları can sıkmaya devam ediyor.

"İcra hareketi bilinçli ve camianın huzurunu bozmak amaçlı yapılıyor"

Konuyla ilgili Eskişehirspor Yönetim Kurulu adına açıklamalarda bulunan Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, “Kulübümüz eski yönetimler dönemine ait, borçlarından dolayı icra dosyaları ile karşı karşıyadır. Eskişehirsporumuz eski çalışan personel borçlardan dolayı icra dosyaları ile karşı karşıya gelmektedir. Eskişehirsporumuzun Osmanlıspor Fk. karşısında aldığı üç puanın hemen ardından, moral bozmak amacıyla aynı avukat tarafından gönderilen icra hareketi, bilinçli ve camianın huzurunu bozmak amacıyla yapılmaktadır. Ne zaman kenetlenme dönemine girsek, aynı kişiler tarafından yapılan icralar manidardır” dedi.

İHA