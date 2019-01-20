Eskişehirspor-Giresunspor maç sonucu: 0-0

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Eskişehirspor, sahasında Giresunspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

19. dakikada gelişen Eskişehirspor atağını savuşturmak isteyen Giresunspor’un kalecisi Kayacan Erdoğan, İbrahim Halil Öner ile çarpıştı ve kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

24. dakikada Landel’in sağ çaprazdan vuruşu üstten dışarı gitti.

41. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım’ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

46. dakikada Giresunspor’da Hüsamettin’in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

60. dakikada Eskişehirspor’da Fıratcan Üzüm’ün golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

90+3. dakikada Tanase'nin sert şutu üstten auta çıktı.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Oğuz Terzi xx, Murat Altan xx,

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan x, Bedirhan Altunbaş xx (Kaan Gül dk. 89 ?), Mehmet Feyzi Yıldırım xxx, Furkan Polat xx, Furkan Balaban xx, Mehmet Özcan x, Mevlüt Çelik xx, İbrahim Halil Öner x, Talha Erdoğan xx (Tolga Yakut dk. 85 ?), Camali Sertel xx, Fıratcan Üzüm xx

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Tolga Yakut, Utku Kızılkaya, İsmail Oytun, Muhammet Yahya Akbulut

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Giresunspor: Kayacan Erdoğan xx, Guy Lucıen Mıchel Landel xx (Muhammet Reis dk. 89 ?) , Ferhat Görgülü xx, Abıola Adedejı Dauda xxx (Yasin Ozan dk. 75 x) , Kağan Miray Bağış xx (Tanase dk. 59 x), Tevfik Altındağ xx, Volkan Okumak xxx, Alperen Aydın xx, Renan Rodrıgues Da Sılva xx, Berkan Yıldırım xx, Hüsamettin Tut xx

Yedekler: Bahadır Erol, Anıl Atağ, Savaş Polat, Mehmet Taş,

Teknik Direktör: Ümit Özat

Sarı Kartlar: Ferhat Görgülü, (Giresunspor), Mevlüt Çelik (Eskişehirspor)