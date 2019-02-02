Eskişehirspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 3-2

Spor Toto 1'inci Lig'de Eskişehirspor sahasında Gençlerbirliği'ni mağlup etmeyi başardı.. Eskişehirspor, genç oyuncularını yeni transferleriyle takviye ettiği kadrosuyla güçlü rakibi Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etmeyi başarırken İbrahim Sissokko, 2 golle maçın yıldızı oldu. Sezona 8'de 8 ile başlayan ve 16 haftayı lider tamamlayan 2. sıradaki Gençlerbirliği, son 3 maçını da kaybetti.

Maçtan dakikalar:

37'inci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Ferhat'ın ortasında ceza sahası içinde Erdal kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

38'inci dakikada Stancu ceza sahası dışından vurdu top ağlarla buluştu: 1-1

72'inci dakikada sol kanattan Milinkovic'in ortasında ceza sahası içinde Sissoko plase şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

79'uncu dakikada Sissokko Gençlerbirliği savunmasını çalımlayarak ceza sahasına girdi. Sissokko'nbun sert şutunda top ağlarla buluştu: 3-1

84'üncü dakikada Gençlerbirliği'nin kullandığı serbest vuruşta Barış kafayla vurdu: 3-2

Karşılaşma 3-2 bitti.

STAT: Eskişehir Yeni

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Orkun Aktaş, Mehmet Ali Akkor

ESKİŞEHİRSPOR: Melih- Mehmet Feyzi, Ferhat, Mevlüt, Erdal, Mehmet Özcan, Kamal Issah (Dk. 68 Kıvanç), Furgan, Fıratcan Üzüm (Dk. 63 Milinkovic), Sissoko, İbrahim Halil (Dk. 77 Emre Güral)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan- Ahmet, Alper, Kari Amason, Luccas Claro, Yasin, Bekir, Deniz, Sesseghon (Dk. 63 Matei), Nadir (Dk. 80 Barış), Mert Nobre (Dk. 22 Stancu)

GOLLER: Dk.37 Erdal, Dk.72 ve Dk.79 Sissoko (Eskişehirspor) - Dk.38 Stancu, Dk.84 Barış (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Ferhat (Eskişehirspor) - Luccas Claro, Bekir, Ahmet, Matei, Yasin (Gençlerbirliği)