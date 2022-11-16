Eskişehirspor, Çatalcaspor maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor, TFF 3. Lig'in 12’nci haftasında Çatalcaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç öncesi Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde, Teknik Direktör Emre Özbayer yönetiminde yapılan çalışmalar sürüyor.

Dün yapılan antrenmanda Es-Es’li oyuncular, ısınmanın ardından beşe iki ve geçiş çalışması ile maça hazırlandı. Antrenman dar alanda oyun ile tamamlanırken, idman programının maç öncesine kadar farklı antrenmanlarla devam edeceği öğrenildi.

Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 8 puan ile ligde 16’ncı sırada yer alırken, Çatalcaspor ise 13 puanla 11’inci sırada bulunuyor. (İHA)