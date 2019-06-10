Eskişehirspor, Buğra Çağlıyan’la profesyonel sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 15 yaş altı takımında forma giyen Buğra Çağlıyan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 15 yaş altı takımı kaptanı milli futbolcu Buğra Çağlıyan, profesyonel futbol kariyerine adım attı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde, genç futbolcunun ailesi ile yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu aktarıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanvekili Mehmet Şimşek, gönlüyle Eskişehirspor’u yaşayan tüm yetenekli gençlere sahip çıkmanın görevleri olduğunu ifade etti.