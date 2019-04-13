Eskişehirspor - Birevim Elazığspor maç sonucu: 3-1

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Eskişehirspor, evinde ağırladığı Birevim Elazığspor’u 3-1 mağlup etti.

13 Nisan 2019, Cumartesi 21:45
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Eskişehirspor - Birevim Elazığspor maç sonucu: 3-1

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Eskişehirspor kendi sahasında Birevim Elazığspor'u 3-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

31'inci dakikada Birevim Elazığspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Kadir Bekmezci'nin ortasında Idrissa Diarra kafayla vurdu ve ağları sarstı: 0-1.

54'üncü dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Sissoko ceza sahası dışından sert vurdu ve eşitliği sağladı: 1-1.

56'ncı dakikada Mevlüt'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jesse vurdu ve takımını öne geçiren golü attı: 2-1.

90+4'üncü dakikada Eskişehirspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Emre Güral topu ağlara gönderdi: 3-1.

Maç Eskişehirspor'un 3-1'lik galibiyeti ile bitti.

STAT: Eskişehir Yeni

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mehmet Kapluhan, Gökmen Baltacı

ESKİŞEHİRSPOR: Melih - Hakan, Mevlüt, Furkan Balaban (Dk. 46 Jesse), Erdal, Milinkoviç, Furgan Polat (Dk. 79 Issah), Mehmet Özcan, Cemali, Sissoko (Dk. 85 Ferhat), Emre Güral BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet Sabri - Yiğitcan (Dk. 69 Gökhan), Abdülkadir (Dk. 58 Bekamenga), Cengizhan, Idrissa Diarra, Camara, Mustafa, Murathan, Kadir Taşoğlu, Kadir Bekmezci. Lamine Diarra

GOLLER: Dk. 54 Sissoko, Dk. 56 Jesse, Dk.90+4 Emre Güral (Eskişehirspor) - Dk. 31 Idrissa Diarra (Birevim Elazığspor) SARI KARTLAR: Ekrem, Jesse (Eskişehirspor) - Camara, Murathan, Kadir (Birevim Elazığspor)

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