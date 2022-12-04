Eskişehirspor-Belediye Kütahyaspor maç sonucu: 3-4

TFF 3. Lig 1. Grup 15. hafta maçında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Belediye Kütahyaspor'a 4-3 mağlup oldu.
Hakemler: Halil Erdoğan xx, Ferhat Dalgıç xx, Yusuf Şimşek xx
Eskişehispor: Efehan Kaptan x, Hasan Ulaş Uyğur x, Arda Okumuş xx, Onur Bayramoğlu x (Hasan Altınoluk dk. 57 x), Onur Arı xx, Tolga Yakut xx, Eray Ertorun x, Berkay Tanır x, Y. Emre Alagöz x (M. Toprak dk. 71 x), B. Göçmen x, Cihangir Çağlıyan xx (Yahya Akbulut dk. 80 ?)
Belediye Kütahyaspor: İsmail Karakaş x, Erdinç Çepoğlu x, Emrah Dağ xx, Ali Kemal Özkan x (Enes Gök dk. 70 x), Özgür Kazar x (Fatih Kunat dk. 89 ?), Bilal Şeflek xx (Ziyazi Çolak dk. 56 xx), Talha Mayhoş x (Onur Şirin dk. 89 ?), Eyüp Poyraz xx, Önder Akdağ x, Hasan Sürmeli xx, Yusuf Atasoy x
Goller: Tolga Yakut (dk. 8), Tolga Yakut (dk. 31), Onur Arı (dk. 51) (Eskişehirspor), Eray Ertorun (dk. 18 k.k.), Yusuf Atasoy (dk. 23), Yusuf Atasoy (dk. 40), Emrah Dağ (dk. 85) (Belediye Kütahyaspor)
Kırmızı kart: B. Göçmen (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Arda Okumuş, Hasan Ulaş Uyğur, B. Göçmen, Tolga Yakut (Eskişehirspor), İsmail Karakaş, Bilal Şeflek, Talha Mayhoş, Eyüp Poyraz (Belediye Kütahyaspor)