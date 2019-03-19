Eskişehirspor Başkanı Kaan Ay takımın durumunu değerlendirdi

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaan Ay, Eskişehirspor’un gidişatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Takımın borç yükünden kurtulması için 90-110 milyon liraya ihtiyaç olduğunu ve ligde üst sıralara tırmanmak için çıkışa geçeceklerini ifade eden Başkan Ay, "Eskişehirspor bu ligden düşmez. Durumumuz belli. Kaynaklar geldiğinden beri borç ödüyoruz. Bunlar biraz destekle alakalı. 90-110 milyon lira gibi paramız olsa Eskişehirspor'un borcu kalmaz. İş maddi kaynağa geldiği zaman tıkanıp kalıyoruz. Sakatlıklarımız da var. 6 aydır futbol oynaman futbolcular ve bu genç futbolcularımızla bugüne geldik, bunu unutmamak lazım. Futbolcularımız da zor anlar yaşadı. 15 günlük arada takımımız en iyi şekilde hazırlanacak. İstanbulspor maçı ile çıkışa geçmeyi planlıyoruz" diye konuştu.