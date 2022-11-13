Eskişehirspor-Ağrı 1970 Spor maç sonucu: 0-0

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Eskişehirspor, evinde Ağrı 1970 Spor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Ramazan Doğanay xx, Hilmi Göktürk İmamoğlu xx, Mustafa Burak Kuş xx
Eskişehirspor: Efehan Kaptan xx, Bartu Göçmen x, Eray Ertorun xx, Onur Bayramoğlu xx, Cihangir Çağlıyan xx, Hasan Ulaş Uyğur x (Tolga Yakut dk. 60 x), Yunus Emre Alagöz x, Hasan Alp Altınoluk x (Ömer Söyler dk. 77 x), Berkay Tanır x, Eren Altıntaş x, Onur Arı x
Ağrı 1970 Spor: Suphi Dağ x, Anıl Çıracı x, Kuban Altunbudak x, Adem Kaba xx, Emre Yaşar x (Muhammet Gundak dk. 72 x), Ahmet Emre Kartal x, Taner Yıldız x (Burak Torun dk. 55 x), Metehan Andaç Özlü x, Muhammet Furkan Kılıç x, Muhammet Yılmaz x (Ahmet Kutlu dk.72 x), Burak Seres x (Muhammed Yavaş dk. 28 x)
Kırmızı kart: Metehan Özlü (Ağrı 1970 Spor)
Sarı kartlar: Hasan Ulaş Uyğur, Cihangir Çağlıyan (Eskişehirspor), Muhammed Yavaş, Adem Kaba, Muhammet Gundak (Ağrı 1970 Spor)