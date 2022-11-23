Eskişehirspor-52 Orduspor FK maç sonucu: 1-2

TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında Eskişehirspor, evinde 52 Orduspor FK’ya 2-1 mağlup oldu.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Mehmet Terece xx, Recep Korkmaz xx, Şükrü Çavcı xx
Eskişehirspor: Efehan Kaptan xx, Hasan Ulaş Uyğur x (Hasan Altınoluk dk. 46 xx), Kaan Gaman x (Metehan Toprak dk. 72 x), Onur Arı xx, Tolga Yakut x (Onurhan Uyanık dk. 79 x), Eray Ertorun xxx, Berkay Tanır xx, Yunus Emre Alagöz x, Bartu Göçmen xx, Cihangir Çağlıyan xx, Ömer Faruk Söyler x (Eren Altıntaş dk. 46 x)
52 Orduspor FK: Taha Ayan xx, Sinan Morgil xx, Sergen İlhan x, Batuhan Er xx (Sefa Durmuş dk. 89?), Nevzat Bilen xx, (Seydi Kayasoy dk. 89?), Samet Cantürk xx, Nazmi Candoğan x, Erhan Karayer xx, Sefa Küpeli xxx, Özgen Erdem x (Batuhan Aktaş dk. 57 x), Furkan Kütük xx (Veysel Sönmezsoy dk. 79 x)
Goller: Sefa Küpeli (dk. 10), Nevzat Bilen (dk. 45)(52 Orduspor FK), Eray Ertorun (dk. 90+3) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Onurhan Uyanık (Eskişehirspor), Samet Cantürk, Sergen İlhan (52 Orduspor FK)