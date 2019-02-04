Yeni Malatya ve Ankaragücü'yle şampiyonluk yaşadıktan sonra gittiği Eskişehir'de transfer tahtası açılmadığı için 6 ay oynayamayan Ferhat Kiraz'dan iddialı sözler... Çok zor günler yaşadıklarını ifade eden başarılı oyuncu, şunları söyledi: "Tahtanın açılmaması bir şok yaşamamıza neden oldu. Ancak teklifler almamıza rağmen ayrılmak yerine Eskişehirspor'un diriliş hikayesine inandık ve bu hikayenin içerisinde yer almak istedim. İyi ki de öyle yapmışım. Bu şehir, bu taraftar, bu teknik heyet kenetlenildiğinde neler yapılabileceğini herkese gösterdi. Genç kardeşlerimiz Karabük'ün durumunda olabilirlerdi ama beklenenden çok daha yüksek bir performans ortaya koydular."

'Şimdi düzlüğe çıkma zamanı'

"Eskişehir armasını en iyi şekilde temsil ettiler. Şimdi yapılan transferler de takıma katıldı. Hocamız kim hak ediyorsa ona formayı verecek ve Eskişehirspor'u kısa süre içerisinde düzlüğe çıkaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."