Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen 'Basketbol Sohbetleri'nde bu kez durak Eskişehir Teknik Üniversitesi oldu.

TBF Gelişim Direktörü Fırat Eser ile basketbol yazarları Milliyet Gazetesi'nden Ümit Avcı ve Fanatik Gazetesi'nden Gökhan German panele konuşmacı olarak katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şenyel, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Yılmaz, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Veli Onur Çelik ve Doç. Dr. Hakan Katırcı’nın yanı sıra Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kerem Yıldırım Şimşek’in katıldığı panel öncesinde Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu da makamında ziyaret edilerek, kendisine milli takım forması takdim edildi.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği sohbette, konuklar kendilerine yöneltiler soruları yanıtlarken, sezon başında ligden çekilen Eskişehir Basket yerine daha sağlıklı ve kalıcı bir organizasyonun hayata geçirilmesi için neler yapılabileceği de tartışıldı. Gelişim Direktörü Fırat Eser, Eskişehir Teknik Üniversitesi banyesinde bulunan spor salonunun atıl durumda kalmaması ve basketbol ateşinin yeniden yakılması için, alt yapı milli takım kampları ve farklı organizasyonları bu şehre verebileceklerini de aktardı.