Eskişehir’de Fuat Çapa’dan rest

Eskişehirspor’da yaşanan kongre süreci ve sıkıntılar hakkında konuşan teknik direktör Fuat Çapa, sert mesajlar verdi.

“Aynı şekilde devam edilecekse etmemin bir anlamı yok. Bu çok net. Şu an devam edip etmemek çok önemli değil. Önemi olan kongrede ne olacağı. Ben kendi adıma verdiğim sözü tuttum. 27 Aralık’ı bekleyip görmek lazım. Topu bize attılar. Biz topu iyi taşıdık. Şimdi topu biz onlara attık. Artık o topla onlar ne yapacak bir görelim” dedi. Transfer yasağı bulunan Es Es’i tahta açılamazsa zor günler bekliyor.

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