Eskişehirspor tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Maaş alamayan personeller, tek kuruş görmeyen futbolcularla ayakta kalma mücadelesi veren Kırmızı-Siyahlılar’da teknik direktör Fuat Çapa takımı ayakta tutmaya çalışıyor.

Son maçında Altay’ı 1-0 yenerek puanını 15’e çıkarıp umutlanan Kırmızı Şimşekler’de teknik direktör Fuat Çapa, camiaya çağrıda bulundu, şunları söyledi:

“Yürütmüş olduğumuz bir SMS kampanyası var. 7979’a ES ES yazarak katkı sağlıyorlar. İşyerlerine, sendikalara gidiyoruz. Her geçen gün bunu büyütmeye çalışacağız. Bunları yaparak kulübün günlük giderlerini sağlamaya çalışıyoruz.”

‘Umudumuz taraftarımız’

“Bizi motive eden ve umudumuzu artıran şey taraftarımız. Onların coşkusu ve inancı bize yansıdı. Bu inanç yansımasaydı biz hiçbir şey yapamazdık. Ancak bu sinerji sadece umutlanmaya yetiyor. Bizim umuttan öte sonuca gitmemiz gerek. Çünkü süre yok. Şehrin ileri gelenlerinin artık taşın altına elini koyması gerekiyor. Bu gençlerin mücadelesinin karşılıksız kalmaması lazım” dedi.