Eskişehir Ormanspor, pivot Eren Soycan’ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, SELKA Eskişehir Hentbol Spor Kulübünün altyapısından yetişen Eren Soycan’ın 18 Yaş Altı Milli Takımı’nda da forma giydiğini hatırlatarak, 19 yaşındaki oyuncunun yükselen sportif başarı ivmesini artırarak başarılar kazanmak istediklerini kaydetti.

Eren Soycan ise Eskişehir Ormanspor’un hedeflerine ulaşması için elinden gelen katkıyı vermek istediğini aktardı.

Genç oyuncu, konuşmaların ardından resmi sözleşmeyi imzaladı.