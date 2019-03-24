Eskişehir Milliler'i bekliyor!

EURO 2020 elemeleri ilk maçında deplasmanda Arnavutluk’u 2-0 devirerek müthiş bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımı, şimdi ise gözünü Moldova’ya çevirdi.

24 Mart 2019, Pazar 09:18
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Eskişehir Milliler'i bekliyor!

35 bin kapasiteli Eskişehir Yeni Stadı’nda gerçekleşecek mücadelede satışa çıkarılan biletler, haftalar öncesinden tükenmişti.

Ay-Yıldızlı futbolseverler ise şimdiden zorlu kapışmayı beklemeye geçti. Heyecan tavan yaparken, Milliler’in hedefi ise 2. maçı da kazanarak iyice havaya girmek.

Taraftarlara göreve hazır Eskişehir’de oynanacak Moldova mücadelesini de kazanarak 2’de 2 yapmayı hedefleyen Türk Milli Takımı için taraftarlar hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Ay-Yıldızlı futbolseverler, A Milli Futbol Takımı’nı motive edebilmek adına mücadelesi öncesinde yapacağı özel şovlar ile oyunculara moral verecek.

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