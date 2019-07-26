Fenerbahçe'de yeni transferler heyecanla beklenirken teknik direktör Ersun Yanal, yönetime "Transferler bir an önce bitsin" mesajı göndermişti.

Hertha Berlin maçında forma giyemeyen ve morali bozulan genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu da bu kritik dönemde süre alamayınca Fenerbahçe'yle ilgili paylaşımlarını Instagram hesabından kaldırmıştı.

Şen: Ferdi'nin forma giymemesi doğru değil

Geçen sezon Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Metin Şen de Ferdi Kadıoğlu konusuyla ilgili bir tweet attı, ortalık adeta karıştı. Şen, "Ferdi ve benzeri oyunculara hazırlık maçlarında bile en ufak şans verilmemesini doğru bulmuyorum. Saha dışı ilişkilere daha çok önem vermeliyiz.. Insan ilişkisi iyi olmayanlar elinde genç yetenekler kaybolur. Kulüp olarak böyle bir lüksümüz de yok.." dedi.

Taraftarlar Şen'e bu yorumu dolayısıyla tepki gösterirken, Şen de aynı şekilde bazı taraftarlara karşılık verdi.



