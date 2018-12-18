Eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk eşinden boşandı: Çok şükür kurtuldum

2 senedir süren boşanma davasının sonuçlanmasını oğlu Kahraman ile kutlayan Banu Öztürk, ''Çok şükür kurtuldum. Eğer oğlum olmasaydı bunlarla uğraşmazdım ama büyüyünce sorduğunda ona verebileceğim bir cevap var'' dedi.

Banu Öztürk, ''Ameliyatlık hale getirip bir insanı aldatmak insanlık suçudur. Canımla boğuşurken aldatıldığımı öğrendim ve öğrendiğim gün de boşanma davası açtım. Aldatılmak hazmedilemez. Hiçbir yuva yıkılmak üzere kurulmaz ancak özgürlük sınırsız değildir. Özgürlük bir insanın özgürlüğü bir başkasının özgürlüğünün başladığı yere kadardır. Kimse kimsenin yüreğine, canına, malına, kariyerine, ekmeğine zarar veremez, vermemeli... Herkes haddini bilecek. Çok fedakarlık başa belaymış, ben yuvam ve çocuğum için işimi gücümü bırakmıştım, hata etmişim'' dedi.

SIĞINMA EVİNE YERLEŞMİŞTİ

Banu Öztürk, 2013 yılında iş insanı İsmail Akay ile evlendi. 2015 yılında bir erkek çocuk dünyaya getiren Banu Öztürk, şiddet gördüğü iddiasıyla geçen yıl boşanma davası açtı.

Banu Öztürk, eşinden 6 milyon TL maddi ve manevi tazminat ile 35 bin TL de nafaka talep etti. Ancak dava bir türlü sonuçlanmayınca, oğluyla birlikte maddi imkansızlık nedeniyle kadın sığınma evine yerleşti.

Sığınma evinde kalan 2009 güzeli Banu Öztürk, Show Haber'e konuşmuştu: ''Muhteşem bir hayatım vardı. Şu an içler acısı bir haldeyim. Maddi imkansızlık nedeniyle çocuğumla kadın sığınma evine yerleştim. Eşim en son ağzımdan kan gelene kadar beni dövdü. Bıçakla tehdit etti. ‘Seni öldürürüm buraya gömerim’ dedi. Ben de dayanamadım, boşanma davası açtım.''