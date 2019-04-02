Eski Türk filmlerinden etkilenip milli okçu oldu

Eski Türk filmlerindeki karakterlerden etkilenerek okçuluğa başlayan milli sporcu Büşra Nur Gürlek, Gençler Avrupa Kupası’nda elde ettiği ikinciliğin ardınan Gençler Açık Hava Dünya Şampiyonası’nda altın madalya alarak dünya birincisi olmayı amaçlıyor.

Ağabeyiyle beraber izlediği eski Türk filmlerinde ok kullanan karakterlerden etkilenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Gürlek, ilk başta boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla ok atmaya başladı.

Zamanla okçuluğa olan ilgisi artan Gürlek, milli sporcuların elde ettiği başarıları görünce bu alanda kendini geliştirmeye ve şampiyonluklar elde etmeye karar verdi.

Okçulukta kendini geliştirerek bir çok önemli derece elde eden Gürlek, Gençler Avrupa Kupası’nda kazandığı ikinciliğin ardından dünya şampiyonluğu elde edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda, makaralı yay kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanan Gürlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi amaçlı başladığı okçuluk sporunda en iyisi olmak için mücadele verdiğini söyledi.

Okçuluk sporuyla yaklaşık 4 yıl önce tanıştığını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Ağabeyimin izlediği Türk filmlerinden ve dizilerinden etkilenerek okçuluğa başladım. İlk başta hobi olarak boş zamanlarımı değerlendirmek istedim. Daha sonra milli sporcuların aldığı dereceleri gördüğüm zaman ben de heveslendim ve derece almak istedim. Bu şekilde antrenmanlarımı yoğunlaştırarak kısa sürede derece almaya başladım. İlk olarak 2015-2016’te Türkiye şampiyonalarına katıldım. İlk derecemi 2016’da alarak Türkiye 3’üncüsü oldum. İlk derecemin bireysel olması tabi benim için çok önemliydi. Ondan sonra da yavaş yavaş milli takım seçmelerine hazırlandım ve 2018’de milli takıma seçildim. Bunda antrenörlerimin emeği çok oldu. Güzel puanlar aldım ve milli takım seçmelerini birinci bitirdim. 2018’de Yunanistan’daki Avrupa Şampiyonasında hem bireysel de hem takım olarak Avrupa ikinciliği elde ettim. Bu seneki Salon Avrupa Şampiyonasında da yine takım olarak Türkiye ikinciliği elde ettik. Bunların yanında Türkiye şampiyonlarında dereceler aldım. Büyükler kategorisinde de Türkiye şampiyonu oldum."

- "Dünyanın bir numarası olmak istiyorum"

Milli takım seçmelerinden yeniden başarıyla ayrılıp ülkesi için mücadele vermek istediğini aktaran Gürlek, şöyle devam etti:

"Öncelikli hedefim genç milli takımına seçilmek ve gerçekleştirilecek şampiyonalarda hem kendim hem ülkem adına şampiyonluklar elde etmek. İleri ki hedefim olarak da tabi ki dünyanın bir numarası olmak istiyorum. Şu anki hedefim ise Bükreş’te ağustosta düzenlenecek olan gençler Avrupa kupasında şampiyonluk elde etmek. Ardından da Temmuz’da yapılacak olan Gençler Dünya Şampiyonasında şampiyonluk elde etmek. Bundan önce hep Avrupa ikincisi oldum. İnşallah bu sene hem Gençler Avrupa Kupası’nda hem Gençler Dünya Şampiyonası’nda birinci olup İstiklal Marşı’mızı okutmak istiyorum."

AA