Trabzonspor'un eski yıldız futbolcusu Daniel Sturridge'in mahkeme ile başı dertte.

İngiliz basını, golcü futbolcunun çalınan köpeğinin bulunması halinde vaat ettiği 26 bin sterlini vermediği gerekçesiyle dava edildiğini yazdı. İngiliz forvetin 2019 yılında köpeği Lucci'nin Los Angeles'taki evinden çalındığı ortaya çıkmıştı. Sturridge, bu olay sonrasında köpeğini bulan kişiye 26 bin sterlin vereceğini dile getirmişti.

Yıldız futbolcunun köpeğini sokakta bulduğunu iddia eden ve Sturridge'e ulaşan Foster Washington adlı bir vatandaş, vaat edilen ödülü alamadı. Bunun üzerine Washington'ın eski Trabzonsporlu futbolcuya dava açtığı öğrenildi.

Son olarak Trabzonspor forması giydi

Kariyerinde Liverpool, Chelsea gibi dünya devlerinin formasını giyen 31 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'un kadrosunda yer almış ve bordo mavililerle çıktığı toplam 16 maçta 7 gol atmıştı. Sturridge'in şu anda herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmuyor.

(Not: Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır)



