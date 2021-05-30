Eski Trabzonsporlu Sturridge, futbola dönmeye hazırlanıyor

Uzun süredir bir takımla anlaşma sağlayamayan ve boşta olan Trabzonspor'un eski yıldızı Daniel Sturridge, sosyal medya hesabından futbola dönüş sinyali verdi.

İngiliz gazeteci Emma Smith'in Daniel Sturridge'in profesyonel bir futbol maçı oynamasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanan Manchester City ve Chelsea'nin eski futbolcusu geri dönecek mi?" şeklindeki paylaşımına "Evet" yanıtını verdi.

Kariyerinde Liverpool, Manchester City ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen 31 yaşındaki İngiliz golcü, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'un kadrosunda yer almış ve bordo mavililerle çıktığı toplam 16 maçta 7 gol atmıştı.





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Bir senedir kulüpsüz

Kariyerinde Liverpool, Chelsea ve Manchester City gibi dünya devlerinin formasını giyen 31 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'un kadrosunda yer almış ve bordo mavililerle çıktığı toplam 16 maçta 7 gol atmıştı. 2 Mart 2020 tarihinden beri kulüpsüz olan Sturridge, son olarak 2019-2020 sezonunda oynanan ve 2-2 biten Beşiktaş-Trabzonspor maçında 55 dakika oynamıştı.