Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, Kuveyt'e transfer oldu.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu Kuveyt 1. Lig ekiplerinden Kuwait SC ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Obi Mikel son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giymiş ve İngiliz temsilcisiyle geçtiğimiz sezon 39 lig maçında forma giydi.

Trabzonspor ile 19 maça çıktı

Kariyerinde kısa bir dönem Trabzonspor forması da giyen Nijeryalı futbolcu, 2019-2020 sezonunda yer aldığı bordo mavililerde 19 Süper Lig maçına çıktı.