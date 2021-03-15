Eski Trabzonsporlu Mierzejewski tarihe geçti

Eski Trabzonsporlu Adrian Mierzejewski, 2018 yılında transfer olduğu Çin'de adını tarihe yazdırdı.
34 yaşındaki futbolcu, Çin'de Changchun, Chongqing, Guangzhou ve Shanghai formalarını giyerek 4 takımda oynayan ilk yabancı futbolcu unvanını aldı. 2011-2014 yılları arasında bordo mavili ekibin formasını giyen Mierzejewski, 2014 yılında Al Nassr'a transfer olmuştu.
58 maçta 45 gole katkı yaptı
Polonyalı futbolcu 2017'deki Avustralya macerasının ardından Çin'in Changchun'un kadrosuna katıldı. Adrian Mierzejewski, Çin'de çıktığı 58 maçta 22 gol atıp 13 asist yaptı.