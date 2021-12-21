Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig 'de mücadele eden Lewis Baker, bu sezona bonservisinin bulunduğu Chelsea'nin U23 takımında başlamıştı. 2014'te Chelsea'nin A takımında şans bulduktan sonra sürekli kiralık olarak başka takımlara yollanan Baker, kadroda kaldığı bu sezon sürpriz bir şans elde etmeyi başardı.

The Sun'ın haberine göre Chelsea'deki Covid-19 vakaları nedeniyle menajer Thomas Tuchel, U23 takımından 12 oyuncuyu antrenmanlar adına A takıma aldı. Bu 12 oyuncunun arasında eski Trabzonsporlu Lewis Baker da yer alıyor.

Baker'ın yarın (22 Aralık Çarşamba) oynanacak İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final maçında Brentford'a karşı forma giyme ihtimalinin olduğu aktarılıyor. Kovacic ve Kante'nin sakatlıktan yeni dönmüş olmaları Baker'ın oynama ihtimalini doğuruyor.

8 yıl sonra ikinci şans

Lewis Baker, Chelsea formasını ilk kez 5 Ocak 2014'te İngiltere FA Cup 3. Tur maçında Derby County'ye karşı giymişti. Sonrasında Baker; Sheffield Wednesday, MK Dons, Vitesse, Middlesbrough, Leeds, Reading, Fortuna Düsseldorf ve Trabzonspor'da kiralık dönmeler geçirdi.

Baker, Brentford karşısında oynarsa 8 sene sonra Chelsea formasını yeniden giymiş, ilk maçından bu yana 2908 gün geçtikten sonra Chelsea ile yeniden mücadele etmiş olacak.