2010-2011 sezonunda Trabzonspor forması giyen ve ortaya koyduğu oyunla taraftarın sevgilisi olan Jaja, kişisel sosyal medya hesabından Bursaspor’a attığı golü ‘Bu anı hatırlayan var mı?’ ifadeleri ile paylaştı.

Jaja’nın bu paylaşımı binlerce kez görüntülenirken, özellikle Trabzonspor taraftarları tarafından büyük beğeni gördü.

Önceki yıllarda geri dönmesi için kampanya başlatılan Jaja şu anda Tayland’ın Seongnam takımında forma giyiyor. Yıldız oyuncu, bu sezon 30 maçta 15 gol, 5 asistlik performans sergiledi.