Trabzonspor formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan ve beklentilerin altında kalan Fıratcan Üzüm bordo mavili takım sonrası transfer olduğu Ümraniyespor ile de skora katkı yapamadı.

Kariyerine Adanaspor takımında devam eden 22 yaşındaki futbolcu Kocaelispor karşılaşmasında uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Adanaspor’un 2-0 kazandığı karşılaşmada takımının 90+2'de ikinci golünü kaydetti. Fıratcan Üzüm son golünü 03.12.2018 tarihinde Eskişehirspor forması giyerken Afyonspor'a kaydetmişti.