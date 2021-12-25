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Eski Trabzonspor'lu Fıratcan Üzüm'den yıllar sonra gelen gol

Trabzonspor’un 2019 yılında Eskişehirspor’dan transfer ettiği ve yaşadığı sakatlıklar sonrası beklentilerin altında kalan Fıratcan Üzüm uzun bir aradan sonra gol ile tanıştı.

25 Aralık 2021, Cumartesi 12:11 Son Güncelleme:
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Eski Trabzonspor'lu Fıratcan Üzüm'den yıllar sonra gelen gol

Trabzonspor formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan ve beklentilerin altında kalan Fıratcan Üzüm bordo mavili takım sonrası transfer olduğu Ümraniyespor ile de skora katkı yapamadı.

Kariyerine Adanaspor takımında devam eden 22 yaşındaki futbolcu Kocaelispor karşılaşmasında uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Adanaspor’un 2-0 kazandığı karşılaşmada takımının 90+2'de ikinci golünü kaydetti. Fıratcan Üzüm son golünü 03.12.2018 tarihinde Eskişehirspor forması giyerken Afyonspor'a kaydetmişti.

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