Eski Trabzonsmporlu Sturridge, Aston Villa ile imzalıyor!

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Aston Villa'ya transfer oluyor. Bir dönem Trabzonspor forması giyen golcü futbolcunun sürpriz bir kararla Birmingham ekibiyle görüşmelere başladığı belirtildi. Todofichajes'in haberine göre, Benevento'nun da istediği yıldız oyuncunun ülkesinde kalmak istediği ve bu yüzden Aston Villa'dan gelen teklifi değerlendirmek istediği ifade edildi.

Aston Villa ile görüşmelerde sona yaklaşan Sturridge'in transferinin kısa süre içinde açıklanacağı belirtiliyor.

Geçen sezon Bordo-Mavili formayı giyen 31 yaşındaki golcü 16 maç 7 gol ve 4 asistlik performansının ardından kulüple sözleşmesini fesh etmişti.

İngiliz oyuncu daha sonra bahis oynadığı gerekçesiyle 6 ay futboldan men cezası almıştı.