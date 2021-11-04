Eski tenisçi Shuai Peng cinsel tacize uğradığını açıkladı

Çin’in en büyük spor yıldızlarından biri olan dünya eski bir numarası Peng Shuai, Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını açıklad. Konu ile ilgili ülkenin sosyal paylaşım sitesi Sina Weibo'ya açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki tenisçi, 2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Gaoli tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığı mesajı paylaştı.

Eurosport'un haberine göre; internetin devlet kontrolü altında olduğu Çin’de gönderi, yayınlandıktan yaklaşık yarım saat sonra silindi. Ancak gönderi silindikten sonra Çin'in sıkı kontrol edilen internetinde Peng'in adının aranması arttı ve ekran görüntüleri özel WeChat grupları ve iMessage üzerinden paylaşıldı.

Çin'de #MeToo hareketinin başlamasından bu yana ilk kez bir Çin Komünist Partisi üyesi, taciz suçlamasına maruz kaldı.

Çift kadınlarda 2013'te Wimbledon, 2014'te Fransa Açık'ta şampiyonluk yaşayarak o dönem dünya bir numarasına yükselen Shuai Peng, bunu başaran ilk Çinli tenisçi olmuştu.