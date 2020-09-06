Eski Süper Lig oyuncusu Marçal, Wolverhampton'da
Premier Lig ekibi Wolverhampton, bir dönem Gaziantepspor forması da giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Marçal'ı transfer ettiğini duyurdu. Wolves, son olarak Lyon takımında Şampiyonlar Ligi yarı finalinde mücadele eden oyuncunun transferini bir video ile duyurdu.
Premier Lig ekibi Wolverhampton, bir dönem Gaziantepspor forması da giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Marçal'ı transfer ettiğini duyurdu. Wolves, son olarak Lyon takımında Şampiyonlar Ligi yarı finalinde mücadele eden oyuncunun transferini bir video ile duyurdu.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1302656054514397184