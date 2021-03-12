PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, bir süre aşk yaşadığı ve daha sonra yollarını ayırdığı şarkıcı Natalia Barulich'i aklından çıkaramıyor.

Instagram'da 3,6 milyon takipçisi bulunan Barulich'in havuzda bikiniyle verdiği pozunu beğenen Neymar, sosyal medya kullanıcılarına yakalandı. 300 binden fazla kişinin beğendiği fotoğrafı beğenen Neymar'ın bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İlişkileri kısa sürmüştü

2020 yılının son döneminde kısa süreli birliktelik yaşayan Barulich-Neymar ikilisi, sonrasında ilişkilerini yürütemeyerek ayrılmışlardı.

Özel hayat sorusuna tepki gösterdi

Neymar'dan önce bir diğer ünlü şarkıcı Maluma'yla aşk yaşayan güzel şarkıcı, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili sorulan sorulara tepki göstermişti.