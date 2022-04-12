Kolombiya Milli Takımı'nın ve Real Madrid eski oyuncularından Freddy Rincon, ülkesinde trafik kazası geçirdi.





Kolombiya'nın Cali şehrinde yer alan Imbenaco Kliniği'nden yapılan açıklamaya göre Rincon'un kaza sonrasında başına aldığı darbelerden dolayı ameliyata alındığı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi.

Kliniğin baş hekimi Laureano Quintero yaptığı açıklamada, "Durumu şu anda çok ciddi. Ameliyatta çok ciddi bulgulara rastladık ve durumunu yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

NTV Spor'un Associated Press'e dayandırdığı haberde, kazaya ilişkin bilgiler paylaşılırken Rincon'un aracının otobüsle çarpıştığı ifade edildi. Rincon'a ek olarak dört kişinin daha kaza sebebiyle yaralandığı kaydedildi.

Real Madrid'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı, "Freddy Rincon'un geçirdiği kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tüm sevgimiz ve desteğimiz onunla. Bu zor dönemi en kısa süre içerisinde atlatmasını umuyoruz."

Freddy Rincon hangi takımlarda oynadı?

Kolombiya Milli Takımıyla üç Dünya Kupası (1990, 1994, 1998) Freddy Rincon, 2001'de milli takımdan emekli olmuştu. Profesyonel kariyerine 1985'te ülkesinin takımlarından America de Cali'de başlayan Rincon, Palmerias, Napoli ve Real Madrid formaları da giymişti.

Dünya Kupası'nda 10 maçta forma giyen Rincon, turnuvada Carlos Valderrama ile ülkesinin en fazla görev yapan oyuncusu konumunda bulunuyor.