Real Madrid'in eski futbolcusu Ezequiel Garay'ın eşi Tamara Gorro'dan cinsellik itirafı geldi.

Kendisine ait Youtube kanalında Garay ile arasındaki ilişkiyle ilgili açıklamalarda bulunan Gorro, "Bana hala eskisi gibi cinsel iştahım olup olmadığını sorarsanız, cevabım hayır. Bunun zaman veya arzu eksikliğinden mi kaynaklandığını bilmiyorum, ama gerçek şu ki hayır, yok. Ama işte böyle. Kocamı seviyorum, ama yorulduğum için her gün onunla cinsel ilişkiye girmek istemiyorum" dedi.

"Birçok insan benimle özdeşleşecek"

İspanyol model, kendisi gibi uzun süreli bir ilişki yaşayan birçok insanın da aynı sorunu yaşayabileceklerini ve kendisini onaylayacaklarını sözlerine ekledi.

2012'den beri evliler

2009-2011 yılları arasında Real Madrid forması giyen Ezequiel Garay, son olarak 2020 yılında Valencia'da futbol oynamıştı. Ezequiel Garay ile Tamara Gorro, 2021 yılından beri birliktelik yaşıyorlar.