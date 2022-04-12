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Eski Real Madrid'li futbolcu Freddy Rincon ölüm kalım savaşı veriyor

Kolombiya'nın eski kaptanı ve Real Madrid'in orta saha oyuncusu Freddy Rincon'un geçirdiği trafik kazası sonrası ölüm kalım savaşı veriyor.

12 Nisan 2022, Salı 01:16 Son Güncelleme:
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Eski Real Madrid'li futbolcu Freddy Rincon ölüm kalım savaşı veriyor

Bir dönem Real Madrid forması da giyen 55 yaşındaki Rincon ve araçta bulunan diğer 4 kişi minibüsün çarpması sonucu trafik kazası geçirdi.

Kolombiya'nın eski kaptanı Cali kentinde geçirdiği trafik kazası sonrası başından ağır yaralanırken durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaldırıldığı Imbanaco kliniğinden yapılan açıklamaya göre, Freddy Eusebio Rincon bu sabah travmatik bir beyin hasarı ile hastaneye geldiğini ve durumunun kritik olduğunu söylendi.

55 yaşındaki eski orta saha oyuncusu Napoli ve Real Madrid'in yanı sıra Kolombiya'da Santa Fe forması giydi.

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