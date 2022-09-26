Fenerbahçe 'nin başarılı teknik direktörü Jorge Jesus konusunda övgü dolu açıklamalar devam ediyor. Eski oyuncusu Roma, Portekizli hoca ile ilgili anılarını paylaşırken teknik ve taktik anlamdaki düzeyine ilişkin de övgü dolu ifadeler kullandı.

Belenenses'te çalışmışlardı

Jorge Jesus, 2006'da Belenenses'in başına geçerken Roma da Meksika ekibi UNAM Pumas'tan transfer edilmişti. Brezilyalı forvet, Jorge Jesus'un teknik adamlık kariyerinin ilerleyen bölümünde görev alacağı Flamengo'da parlamış bir isimdi. Flamengo, Hapoel Petah Tikva, Jeonbuk Hyundai, Lokeren, Marilia ve UNAM Pumas maceraları sonrası Belenenses'e transfer olmuştu.

Jorge Jesus'un fark yaratan macerası

Portekizli teknik adam, büyük başarılara imza atacağı Braga ve Benfica dönemleri öncesinde kendini Belenenses'te göstermeyi başarmıştı. Leiria'dan geldiği Belenenses'teki ilk sezonu olan 2006-07'yi ligde beşincilik ile bitirirken kupada ise finale çıkmış ve Sporting'e kaybetmişti. Belenenses, UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etmişti.

2007-08 sezonunda da Jorge Jesus, Belenenses'in başında görevine devam etti. UEFA Kupası'nda performansları büyük övgü alsa da Alman devi Bayern Münih'e elendiler. Sezon sonunda takımın aldığı 6 puanlık ceza sonucunda sekizinci sırada yer alabildiler.

'Kim bu sıkıcı adam?'

Zueiragem Podcast'e konuşan ve Belenenses'te kendisiyle tanıştığını belirten Roma, "Belenenses'e geldim ve Jorge Jesus'un kim olduğunu bilmiyordum. Sıkıcı bir adam düşünün ama çok sıkıcı" dedi.

'Yemekte 10 tane televizyon vardı'

Jorge Jesus'un kendisini yemek için evine davet ettiğini aktaran Roma, "Beni bir kez evine davet etti. Yemek yemeye çağırmıştı. Gittim ve yemek yedik. Bir şey söylemedi. Oturma odasına gittik. 10 tane televizyon gördüm. 'Burada görmenizi istediğim 10 şampiyonluğu izleyeceğiz ve sonra nasıl oynamanızı istediğimi anlatacağım' dedi" ifadelerini kullandı.

'Şafak vakti evden ayrıldım'

Baştan bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü fakat sonrasında gerçek olduğunu anladığını belirten Roma, "Sonra ben ertesi gün için uyumam gerektiğini söyledim. O da uyumaya vaktim olmadığını ve ertesi gün antrenmanda izinli olacağımı belirtti. Bütün o maçları izledim ve şafak vakti evden ayrıldım. O gün de antrenmana gitmedim" dedi.

'Taktik anlamda en iyisi'

Portekizli teknik adamın taktik birikimi ve futbola olan tutkusu, Brezilyalı forvetin güzel şekilde hatırladığı Belenenses anılarının oluşmasını sağladı. Roma, "Bana çok şey öğretti. Teknik, taktik olarak en çok şeyi ondan öğrendim. Teknik ve taktik anlamdaki en iyisiydi. Birinci sınıftı. Zordu ama çok iyiydi. İşte burada Brezilya'da maçın olduğu gün antrenman yapmak gibi bir kavrama sahip değiliz. Bu anlamda gördüğüm ilk teknik direktördü. Antrenmanlara ve maçlara o kadar takıntılıydı ki otele gidip sabahları stadyuma antrenmana gidilirdi" ifadelerini kullandı.

Gilberto Silva'dan da Jorge Jesus açıklaması

Brezilya Milli Takımı'nın eski oyuncularından olan ve özellikle Arsenal dönemiyle hatırlanan Gilberto Silva, Jorge Jesus'un Brezilya'da Portekizli teknik adamlar için bir kapı açtığını belirtti.

O JOGO'ya açıklamalarda bulunan Gilberto Silva, Palmeiras'ta Abel Ferreira'nın başarısına dikkat çekerken bunu 'tıpkı Jorge Jesus'un Flamengo'da yaptığı gibi' ifadesiyle aktardı.

Brezilya'da Portekizli hocalara yönelik güvenin Jorge Jesus ile sağlandığını belirten eski Brezilyalı futbolcu, "Çalışmasının bu güven adına temel oluşturduğuna inanıyorum. Jorge Jesus, Brezilya'da Portekizli teknik direktörlere bir pazar açtı. Portekizli teknik adamlara daha fazla görev vermeyi düşünen Brezilyalı başkanlara güven verdi" dedi.