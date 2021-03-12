Eski Olimpik sporcu, kamyon çarması sonucu hayatını kaybetti

Olay, Ekvador'un güneyindeki Azuay eyaletindeki Cuenca şehrinde yaşandı. Eski Olimpik bisikletçi John Jarrin, bisikletiyle işine gittiği esnada ona bir atık toplama kamyonu çarptı. 59 yaşındaki eski sporcu hastaneye kaldırılsa da kurtulamadı.

Güney Amerika, Bolivar ve Pan Amerika şampiyonlukları bulunan Jarrin, Moskova'da düzenlenen 1980 Olimpiyatları'nda bisiklet alanında Ekvador'u temsil etmişti.