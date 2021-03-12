MENÜ

Eski Olimpik sporcu, kamyon çarması sonucu hayatını kaybetti

Eski Olimpik bisikletçi John Jarrin, bisikletiyle seyir halindeyken bir atık toplama kamyonunun çarpması sonucu 59 yaşında hayatını kaybetti. Jarrin, Moskova'daki 1980 Olimpiyatları'nda Ekvador'u temsil etmişti.

12 Mart 2021, Cuma 16:29 Son Güncelleme:
- A +
Eski Olimpik sporcu, kamyon çarması sonucu hayatını kaybetti

Olay, Ekvador'un güneyindeki Azuay eyaletindeki Cuenca şehrinde yaşandı. Eski Olimpik bisikletçi John Jarrin, bisikletiyle işine gittiği esnada ona bir atık toplama kamyonu çarptı. 59 yaşındaki eski sporcu hastaneye kaldırılsa da kurtulamadı.  

Güney Amerika, Bolivar ve Pan Amerika şampiyonlukları bulunan Jarrin, Moskova'da düzenlenen 1980 Olimpiyatları'nda bisiklet alanında Ekvador'u temsil etmişti.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...