Eski NBA yıldızı Stephen Jackson, çocukluk arkadaşı George Floyd'un ölümünü protesto etmek için basın toplantısı düzenledi. Stephen Jackson, korkmadığını kızgın olduğunu söyledi.

Jackson, konuşmaşında şu ifadeleri kullandı:

"O adamın dizi benim kardeşimin boynundayken, hayatı o adamın ellerindeyken, adamın yüzündeki sırıtma ile benim kardeşimi koruduğunu söyleyemezsiniz. Bana o adamın kardeşimi öldürmeyi bir görev gibi görmediğini, kardeşime kendinden kaçacağını zannettiği için bunu yaptığını söyleyemezsiniz. Bunu pek çok kez yaşamış ve adalet bulamamıştık."

George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin tutuklandı. Chauvin, üçüncü derece cinayet ve katliamla suçlanıyor. (TRT Spor)