Eski NBA oyuncusu Mateen Cleaves'in başı, 2015'ten bu yana bir tecavüz davasıyla dertte...

Michigan State'in yıldızlarından Mateen Cleaves, 1998 Dünya Şampiyonası'nda milli takım ile bronz madalya elde ettikten sonra 2000 NCAA Turnuvası'nda Michigan State ile şampiyonluğa ulaşmış ve Final Four'un da en değerli oyuncusu seçilmeyi başarmıştı.

Cleaves, bu başarılar sonrası 2000 NBA Draftı'nda ilk tur 14. sırada önemli bir potansiyel olarak Detroit Pistons tarafından draft edilmişti. NBA'de Pistons, Sacramento Kings, Cleveland Cavaliers, Seattle Supersonics formaları giyen oyuncu; Avrupa'da da UNICS Kazan, Panionios gibi önemli takımlarda oynamıştı.

Cleaves, Ekim 2015'te ise bir tecavüz suçlaması ile gündeme geldi. 15 Eylül 2015'te 24 yaşında bir kadına, zorla motele götürerek tecavüz ettiği iddia edildi. Eski basketbolcu, 150.000 dolarlık bir ödeme ile serbest kaldı. Fakat sonrasında dava yeniden açıldı.

5 Aralık 2016'da kadının defalarca kaçma teşebbüsüne rağmen Cleaves'in, onu odaya tekrar zorla götürdüğüne dair video kayıtları olsa da mahkeme, yeniden tüm suçlamaları reddetti. Dava birçok kez el değiştirdikten sonra Ağustos 2019'da mahkemeye geri döndü ve 20 Ağustos 2019'da Cleaves, tüm suçlamalardan beraat etti.

Cleaves'e yönelik beraat kararı sonrası motelin güvenlik kamera kayıtları basına yansıdı. Görüntülerde kadın, yarı çıplak şekilde odadan kaçmaya çalışırken Cleaves tarafından zorla tutulup odaya geri götürülüyor. Görüntüler, ses içermese de görgü tanıkları kadının bağırarak yardım istediğine yönelik ifadelerde bulunmuş durumdalar.

Jüri görüntülere rağmen Cleaves'i mahkum etmemeyi tercih etse de görüntüler sonrası halkın yoğun tepkisiyle yeniden bir yargılanma süreci olur ve suçlu bulunursa eski yıldız oyuncunun, 15 yıla kadar hapis alması söz konusu.