Geçmiş yıllarda kickboks yapan Mehmet Enlioğlu, kariyeri bittikten sonra kazandığı başarılar ile ön plana çıkıyor. 'Yılın Başarılı Video İçeriği' üreticisi ödülüne layık görülen Enlioğlu, gençlere birtakım tavsiyelerde bulundu.

'Küçük yaşlardan beri...'

Sporu bırakmasıyla ilgili konuşan Enlioğlu, "Kimi insan sporu bıraktıktan sonra bir şekilde antrenör veya başka bir görev sporun içinde kalmaya devam ediyor. Fakat bazılarımız ise sporu bırakıp, bambaşka sektörlere odaklanabiliyor. Ben de bu anlamda küçük yaşlardan beri iş hayatıma atılmıştım. Bir dönem yaptığım sporu bıraktıktan sonra 20 yıl kadar bir süre boyunca farklı sektörlerde tutunmaya çalıştım" dedi.

'Ödüllerle sınırlı kalmak istemiyorum'

Başarılarına yenilerini eklemek istediğini belirten Enlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece aldığım ödüller ile sınırlı kalmak istemiyorum. Gelecekte bir sinema filmi de çekmek istiyorum. Spor yapan gençler de her zaman sporun dışında kendine birtakım hedefler koysun. Gelecekte sporun içinde olmak istemiyorlarsa her zaman yeni bir arayış içerisine girmeliler" diye konuştu.

Mertcan Polat