Eski milli basketbolcu İzzet Sürücü vefat etti

Galatasaray ve Milli Takımın eski oyuncularından İzzet Sürücü vefat etti. İzzet Sürücü, uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe, Altay ve Yenişehir'de de yer aldı. İzzet Sürücü'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve dostlarına başsağlığı diliyoruz

İzzet Sürücü, trafik kazası nedeniyle uzun süredir rahatsızdı



