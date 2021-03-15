İtalya devi Milan'ın eski futbolcusu Keisuke Honda, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Son olarak Botafogo'da forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, 2019 yılında Avustralya ekibi Melbourne Victory'den ayrıldıktan sonra sosyal medyadan Milan ve Manchester United'e kendisini almaları için çağrıda bulunmuştu. Honda paylaşımında Manchester United ve Milan'ı etiketleyerek "Bana bir teklif verin. Paraya ihtiyacım yok ama mükemmel bir takımda, mükemmel futbolcularla oynamaya ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.

3 yıl Milan'da oynadı

Kariyerine 2001 yılında başlayan Japon golcü, 2014-2017 yılları arasında Milan forması giymişti.