Manchester United'ın eski futbolcusu Gary Pallister, takımıyla geldiği İstanbul deplasmanında yaşadıklarını anlattı. Pallister, 1993-94 sezonundaki Şampiyonlar Ligi ikinci tur eşleşmesindeki gözlemlerini, Manchester United'ın resmi internet sitesi için kaleme aldı.

"Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim"

Gary Pallister, hayatının en unutulmaz eşleşmesi gösterdiği maç ve öncesindeki olaylar için "Galatasaray ile olan eşleşmeden hepimizin çıkardığı esas bir ders vardı; yakın bir zamanda hiç birimiz tatilimizi Türkiye'de geçirmeyi istemedik. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Futbol açısından tam bir hayal kırıklığıydı. Türkiye'de herkes üzerine düşen görevi yerine getiriyordu" diyerek şöyle devam etti:

"Öleceğimizi söyleyen pankartlarla karşılandık"

"Galatasaray taraftarlarının bizim gelişimiz sırasında havaalanına gelmesine izin verdiler. Üzerinde öleceğimizin yazdığı pankartlarla karşılandık. İnsanlar bize bağırıyor, çığlıklar atıyorlar ve polis tüm bu olan bitene izin veriyordu. Dolayısıyla neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamamız uzun sürmedi. Otobüse kadar da aynı manzara devam etti. Etrafıma baktığımı ve herkesin şok geçirdiğini anımsıyorum." (Skorer)