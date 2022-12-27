Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın babası Andres Nara, kızının evliliğiyle ilgili konuştu.

Arjantin'de yayın yapan El Trece kanalına konuşan Icardi'nin eski kayınpederi, ayrılığı doğrulayarak, "Kızım evliliğinin bittiği doğru. Mauro ile karmaşık bir ilişkimiz vardı. Ona karşı bir kastım yok ancak hiç anlaşamadık. Maxi Lopez'i daha çok severdim ama dediğim gibi; Icardi'ye karşı negatif bir düşüncem yoktu" dedi.

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Andres Nara, Wanda ile ilgiliyse, "Benim için önemli olan kızımın ve çocujlarının iyi olması. Onu mutlu görüyorum. Şu anda güvende ve bu yeterli" dedi.

Icardi'nin eski kayınpederi son olarak, "Torunlarımı uzun süre tanımıyordum bile. Sonra Wanda ile bir araya gelir gelmez sanki bir saat bile ayrı kalmamış gibiydik. Her zaman kızımın yanındaydım" ifadelerini kullandı.

Icardi ile Wanda Nara'nın evliliği geçtiğimiz ay sona ermiş, Arjantinli oyuncu ilişkiyi kurtarmak için Wanda'nın Arjantin'deki evine gitmişti.

Bu sürede Galatasaray 'dan uzak kalan Icardi, tüm çabalarına rağmen Wanda'yı ikna etmemeyi başaramamıştı. İkilinin hem evliliği hem de iş ortaklığı sona ermişti.



