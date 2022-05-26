Eski Karşıyakalı Hakan Kuş bu kez başardı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka'yla üst üste iki kez Play-Off oynayıp eli boş dönen santrfor Hakan Kuş, bu sezon transfer olduğu İskenderunspor'da hedefine ulaştı. Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişip 9 yıl boyunca kadroda bulunan Hakan, 2018 yılında 2'nci Lig'den düşme acısı yaşadığı kulübüyle 2019 ve 2020'de 3'üncü Lig'de Play-Off oynadı. Karşıyaka’da 2018-2019 sezonundaki Play-Off yarı finalinde Vanspor önünde iç sahada penaltı kaçırıp takımını galibiyetten eden, 2019-2020 sezonunda Antalya'daki Turgutluspor finalinde seri penaltılarda bu kez atışı kullanmayan Hakan, şanssızlığını İskenderun'da kırdı.

Bu sezon başında Karşıyaka'dan ayrılıp İskenderun ekibine imza atan 28 yaşındaki futbolcu takımıyla 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off'a kaldı. Play-Off yarı final rövanşında 52 Orduspor FK'ya gol atıp finali sigortalayan Hakan Kuş, dün normal süresi 1-1 tamamlanan Ankara Eryaman Stadı'ndaki finalde Alagöz Holding Iğdır FK önünde uzatmada oyuna girdi. Hakan Kuş, seri penaltılara giden maçta takımı adına kullandığı dördüncü penaltıyı gole çevirirken, İskenderun rakibini 8-7 mağlup ederek adını 2'nci Lig'e yazdırdı. Karşıyaka'da teknik heyet, 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'deki Play-Off maçlarını yakından takip etti.

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