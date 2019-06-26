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Eski kaleci Akın Barhan hayatını kaybetti

Eski kaleci Akın Barhan hayatını kaybetti

26 Haziran 2019, Çarşamba 18:23
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Eski kaleci Akın Barhan hayatını kaybetti

İZMİR (DHA) - İzmir'de 1960'lı yıllarda Altay ve Karşıyaka'nın kalesini koruyan Akın Barhan, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Kendisi gibi kaleci olup Altay ve Fenerbahçe'de görev yapan Can Barhan'ın da babası olan Akın Barhan'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü ancak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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