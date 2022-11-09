Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor yeni sezona hem Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma hem de Süper Lig 'de art arda ikinci zaferini yaşama parolasıyla başlamıştı. Fırtına önce Devler Ligi'nden elendi, ardından Avrupa Ligi'ne havlu attı ve UEFA Konferans Ligi'ne geçiş yaptı. Bordo-Mavililer, Süper Lig'de zirve yarışından kopmasa da hücum yönünden geçen senenin gerisinde kaldı.





Gol kralını aldılar ama...

Geride bıraktığımız sezon ligde ilk 13 haftada rakip fileleri 22 kez havalandıran Karadeniz devi bu sezon 18 gol bulabildi, golcüler ise beklentileri karşılayamadı. Sezon içerisinde Andreas Cornelius'la yollarını ayıran ve büyük umutlarla Maxi Gomez'i renklerine bağlayan Trabzonspor gol kralı Umut Bozok hamlesiyle de dikkat çekmişti. Ancak Fırtına'nın golcüleri şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı.

Bu sezon 6.'yı attı!

Karadeniz ekibinde Djaniny 17 maçta henüz golle tanışamadı, Maxi Gomez 13 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı, Umut Bozok da aynı sayıda maçta 3 kez fileleri havalandırdı. Gol sorunu yaşayan Fırtına'nın 'Kuzey'li eski golcüleri ise bu akşam şov yaptı. Andreas Cornelius, Danimarka Kupası Son 16 Turu'nda 3-1 kazandıkları Thisted maçında 2 gol birden attı. Trabzonspor'da geçirdiği 2019-2020 sezonunda 33 gol, 11 asistle yıldızını parlatan Alexander Sörloth da takımı Real Sociedad'ın, İspanya La Liga'da Sevilla'yı 2-1 yendiği maçta rakip fileleri sarstı ve bu sezonki 6. sayısına ulaştı.



