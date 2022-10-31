Süper Lig 'de topladığı 23 puanla maç fazlasıyla 2. basamakta yer alan Adana Demirspor'da, Galatasaray 'ın eski futbolcularını skor yükünü çekmeyi sürdürüyor.

Kayserispor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Mavi Şimşekler'de golleri Ndiaye ve Onyekuru atarken, ilk golün asisti Belhanda'dan geldi.

Adana Demirspor ligde 24 gol atarken, bunların yarısı eski Galatasaraylı futbolculardan geldi...





Badou Ndiaye, bu sezon ligdeki 12 maçta da forma giyerken bin 69 dakika süre aldı ve 3 gol, 2 asistle oynadı. Ndiaye, 2017'de Galatasaray'a 7.5 milyon euro'ya transfer olmuştu ardından Stoke City'ye 16 milyon euro'ya gitmişti.

Galatasaray'ın 3 kez kiraladığı Henry Onyekuru ise sezon başında bu kez Adana Demirspor tarafından kiralandı... 25 yaşındaki futbolcu, bu yıl Süper Lig'de 12 maçta boy gösterirken 949 dakika süre aldı ve takımına 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Sarı-kırmızılıların 2017'de bonuslarla birlikte 10 milyon euroya kadrosuna kattığı Younes Belhanda, Mart 2021'de gönderilmiş ve sezon sonunda Adana Demirspor'a imza atmıştı. Faslı futbolcu, bu sezon 12 maçın tamamında süre alırken 964 dakika sahada kaldı ve 5 gol, 3 asistle oynadı.

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılıp gelen Emre Akbaba'nın ise 1 asisti bulunuyor.



